STOP FOUT HOUT: Actie XR Amsterdam bij Stopera, 23 mei 2022 16-18u

Extinction Rebellion kondigt 23 mei om 16.00 uur acties aan bij het stadhuis Amsterdam en eist een onmiddellijke stop op subsidiëring van het geplande warmtenet als dat draait op biomassa en afval: “Duurzame alternatieven zijn voorhanden waar bewoners wél op vooruitgaan.”

Extinction Rebellion (XR) Amsterdam gaat maandag 23 mei om 16.00 uur actie voeren bij het stadhuis van Amsterdam. De gemeente wil grote delen van de stad verwarmen met warmtenetten die draaien op hout en afval. Dit is verre van duurzaam en laat Amsterdammers lijden onder de biomassacentrales van Vattenfall en de vuilverbrandingsinstallatie van het Afval Energie Bedrijf. Hout verbranden is geen oplossing. Hout verbranden leidt tot CO2-uitstoot. Hout is fossiel. Er is maar restsnoeiafval in Nederland voor 1 biomassacentrale, er staan er al nu honderden in Nederland.

Dit fossiele plan krijgt € 50 miljoen gemeentelijke subsidie, terwijl er genoeg duurzame en betaalbare alternatieven voorhanden zijn waar bewoners wél op vooruitgaan. Investeer eerst in energiebesparing, bijvoorbeeld met woningisolatie. Daarom eist Extinction Rebellion namens alle Amsterdammers: stop onmiddellijk met deze fossiele subsidie en investeer in duurzame en betaalbare oplossingen, zodat warmte betaalbaar en beschikbaar blijft. Voor ons en voor onze kinderen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Frank Vincentz – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75229605