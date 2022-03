Stop de oorlog

De oorlog in Oekraïne is afschuwelijk. We zijn geschokt en heel kwaad, we organiseren protest en sluiten ons aan bij protest van anderen. En voelen ons toch net als iedereen machteloos. Pacifisme is niet hetzelfde als passief blijven, antimilitarisme betekent dat je andere oplossingen zoekt. Maar wat kunnen we doen? Het is een illusie dat geweld, als het eenmaal is losgebroken, snel gestopt kan worden. Niet met militair optreden, en ook niet met geweldloze middelen.

Sommigen zeggen dat deze oorlog de schuld is van het westen, omdat de NAVO steeds verder is uitgebreid naar het oosten. Dat was natuurlijk bedreigend voor de Russen. Maar dat staat in geen verhouding tot dit enorme geweld. En daarvoor is echt Poetin verantwoordelijk. En de kliek om hem heen, die te laf is om tegen hem in te gaan.

Het is niet zo dat hogere westerse defensiebudgetten deze oorlog hadden kunnen voorkomen. In 2020 werd 56% van alle militaire uitgaven in de wereld gedaan door de gezamenlijke NAVO-landen. Dat is meer dan de helft van alle militaire uitgaven in de wereld. China was verantwoordelijk voor 13%, Rusland voor 3%. De NAVO heeft dus een enorm militair overwicht en de meest geavanceerde wapens. Maar dat heeft de oorlog niet kunnen voorkomen.

Meer geld naar defensie, zoals het parlement nu wil, brengt de vrede niet dichterbij. De regering had het defensiebudget al met 3 à 4 miljard per jaar verhoogd. De staatssecretaris van Defensie zegt geschokt te zijn over de slechte staat van de kazernes, maar verzuimt te vermelden dat er peperdure F-35 gevechtsvliegtuigen worden gekocht. Nederland geeft zijn defensiebudget niet uit aan voorzieningen voor personeel maar aan aankopen bij de wapenindustrie. Zeker 20% van het budget wordt aan nieuwe wapens uitgegeven. Toen Duitsland aankondigde zijn defensiebudget met 100 miljard te verhogen schoten de aandelenkoersen van wapenbedrijven omhoog. Al die wapens hebben deze oorlog niet voorkomen en nog meer wapens zullen het geweld niet stoppen.

Het is heel gevaarlijk als het westen militair betrokken raakt. Niet omdat Oekraïne geen NAVO-lid is – dat is nooit een belemmering geweest voor het westen om in te grijpen, denk aan Irak en Libië – maar omdat Rusland kernwapens heeft. En een oorlog tussen kernwapenlanden is een kamikaze-oorlog. Dat brengt de hele planeet in gevaar. Militair ingrijpen en wapenleveranties zullen als militaire betrokkenheid worden opgevat. Terwijl de-escalatie cruciaal is.

Het westen is lui en gemakzuchtig geweest. We hebben onze internationale relaties verwaarloosd. Terwijl we Oekraïne steun hadden beloofd toen ze na de opheffing van de Sovjet-Unie hun kernwapens opgaven. We hebben onze kernwapenverdragen verwaarloosd en ontwapeningsfora laten versloffen. Veel Russen willen deze oorlog ook niet en protesteren, met gevaar voor arrestatie en mishandeling. Dit is een oorlog van de machthebbers, niet van de gewone Russen. En we moeten die machthebbers pakken waar ze het voelen: in hun geldbuidel.

Het Amsterdams initiatief ‘Stop de oorlog’ protesteert maandagavond 14 maart tussen 6 en 7 uur opnieuw tegen het geweld in Oekraïne. Plek: Russische Handelsvertegenwoordiging, Museumplein 13/15 Amsterdam. Kom ook en neem bloemen mee om neer te leggen als uiting van rouw over de slachtoffers van het afschuwelijke geweld.

(Bron: Stop Wapenhandel)