Stockholm krijgt van de Amerikaanse ambassade brief met bizarre eisen

Meer nieuws uit de open inrichting, maar dit keer van iemand die wat gevaarlijker is dan een doorgedraaide rapper. De VS eist dat het bureau voor stadsplanning van Stockholm een einde maakt aan zijn diversiteitsprogramma’s. Ook lokale aannemers en leveranciers van de Amerikaanse ambassade mogen niet betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van diversiteit.

Jan Valeskog, de wethouder verantwoordelijk voor stadsplanning en ruimelijke ordening, heeft inmiddels gereageerd: “Als de ambassade van de V.S. haar band met het stedenbouwkundig bureau beëindigt, zal het voor de ambassade moeilijk worden om bouwvergunningen te krijgen als ze bijvoorbeeld willen verbouwen. Het is hun hoofdpijn, niet de onze”. M.a.w: Trump krijgt een omhooggestoken middelvinger.

As City Planning Councillor Jan Valeskog says,

“if the USA terminates its acquaintance with the City Planning Office, the embassy will have a hard time getting building permits if they, for example, want to rebuild. It’s their headache, not ours.”https://t.co/MF5vLQu4bM

