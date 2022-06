Stille tocht tegen kernbewapening Volkel, 30 juni 11.30

Op donderdag 30 juni komen nieuwe F-35 jachtbommenwerpers naar de vliegbasis Volkel.

Vanaf volgend jaar dreigen er ook nieuwe kernbommen naar de vliegbasis Volkel te komen.

De F-35 maakt een nog helser kabaal dan de oude F-16 en en stoot ruim 12.000 kg CO 2 per vlieguur uit bij het oefenen om met kernbommen een einde aan de schepping te maken.

Om samen stil te staan bij waar we mee bezig zijn organiseren we op 30 juni een stille tocht vanaf het plein voor de kerk in Volkel, Kloosterstraat 2.

We verzamelen vanaf 11:30 en vertrekken na een korte inleiding te voet naar de hoofdpoort van vliegbasis Volkel.

Het is ook mogelijk om direct met eigen vervoer naar de hoofdpoort te gaan. We beginnen daar met het programma om 12:45 uur.

Bij de hoofdpoort (Zeelandsedijk 10) zullen enige sprekers zijn, muziek, de mogelijkheid om een boodschap in het hek te hangen en bieden we een vredespalm aan aan de basis. Na een slotgebed en zegen vertrekken we naar huis.

Het voorlopige programma is:

11.30 uitleg/ontvangst bij de kerk

meditatieve tekst

11:55 minuut stilte

12:00 lopen

12:40 aankomst bij de basis

water/limonade & sanitaire stop

13:00 toespraken met informatie over de F35 door Wendela de Vries van Stop de Wapenhandel, over de nieuwe kernwapens door Alejandra Muñoz van Pax, en door Dirk Kuiken van Vliegop! uit Leeuwarden die met ons hun ervaring met de F-35 deelt en vertelt over het verzet in Leeuwarden en de rechtszaak.

Muziek

Bordjes beschrijven met wensen en zegens en ophangen in het hek

13:30 aanbieden vredespalm en brief (of planten op rotonde met roze schepje)

zegen en slotgebed

