Stikstof bedreigt Nederlandse stuifzanden

Nederlandse stuifzanden zijn dynamische landschappen die zijn ontstaan in de laatste ijstijd en eeuwenlang in stand werden gehouden door wind en menselijk gebruik. Tegenwoordig zijn deze open zandverstuivingen een toevluchtsoord voor zeldzame mossen, korstmossen, insecten en planten. Maar recent onderzoek laat zien dat jaarlijks meer dan 100 hectare verandert in bos en kwetsbare soorten afnemen.

Uit een luchtfotoanalyse van alle Nederlandse stuifzanden blijkt dat jaarlijks zo’n 118 hectare stuifzandvegetatie spontaan verandert in bos. Deze verbossing verloopt twee keer zo snel in gebieden met hoge stikstofdepositie als in schonere gebieden. Daarmee dreigt de openheid van het landschap te verdwijnen.

