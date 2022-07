Sterfhuis SP

De SP in Dronten heeft de banden met de landelijke partij verbroken. De partij gaat onder de naam Dronten Sociaal verder als lokale socialistische partij.

Aanleiding tot de breuk is het onvermogen – of de onwil – van de partijtop te reflecteren op de herhaalde verkiezingsnederlagen. Ook het gebrek aan landelijke sturing en het ontbreken van de menselijke maat als het gaat om de persoonlijke omstandigheden van leden, zijn de afdeling doornen in het oog.

Daarnaast is er al ruim twee jaar een bestuurlijke crisis in de regio Flevoland en voelt de lokale afdeling zich in de steek gelaten door de landelijke partij, aldus SP Dronten. “Met verdriet nemen wij het besluit om per direct los te gaan van de landelijke partij, en zeggen ons lidmaatschap op. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van conflicten en dit heeft ons allemaal energie gekost”, zegt fractievoorzitter Jeanet Jonker namens de lokale fractie.

Het partijbestuur zegt uit de pers te hebben moeten vernemen dat Dronten solo gaat. Dat men “totaal verrast” is lijkt me sterk, want de problemen spelen al maanden. Reflectie op het eigen handelen is – zoals de afdeling in Dronten ook opmerkt – niet meteen het sterkste punt van de SP, dus waarschijnlijk heeft men gedacht dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen.

De SP nam/neemt in Dronten deel aan het college. Coalitiepartijen CDA, Leefbaar Dronten en D66 hebben inmiddels aangegeven dat wat hen betreft het college in de oude samenstelling verder kan gaan.

Bron: Omroep Flevoland

Uitgelichte afbeelding: Landelijk partijbureau van de SP, Amersfoort – Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23672806