Stephen Fry voor Extinction Rebellion

Mea culpa mea maxima culpa.

Ik heb me laten afleiden door in feite volstrekt irrelevante neprevolutionairen.

Intussen zijn er 22 kantoren van de ING-Bank bezet geweest door Extinction Rebellion afgelopen zaterdag.

Een verhaal:

We geven niet op. Een groep rebellen heeft een aandeel ING aangeschaft en zich aangemeld voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Bij het agendapunt Duurzaamheid blazen we op alarmfluitjes en gaan pal voor de bestuurstafel staan. Nadat we een speech hebben gehouden, slepen de beveiligers ons de zaal uit. Daar blijven we op de grond zitten en ketenen ons aan elkaar vast, tot de politie weer komt.