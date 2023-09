Stel het controlepaneel in voor het hart van de zon

Gefopt!

Het is mijn bedoeling (geïnspireerd door Ondergewaardeerde Liedjes) flink voordat de top-2000-audioterreur uitbreekt de toppen-10 van diverse Krapulisten te presenteren, niet in de laatste plaats mijzelf natuurlijk. U bent gewaarschuwd. Zeer binnenkort in dit theater.

Het samenstellen van zo’n lijst betekent ook altijd dat je lievelingen te doden hebt. Pyt mist Sandy Denny. Voor hem kies ik deze.



Who knows where the time goes, de oerversie met de Strawbs, 1967

En wat mij betreft, jammer maar helaas voor deze



‘Round midnight, Jimmy McGriff

En zo kunnen we wel doorgaan en misschien gebeurt dat ook wel, maar eerst de lijstebrij dus.

– Uitgelichte afbeelding: By Island Records; immediate source, photo gallery under “David Bailey 1972”, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=29607472