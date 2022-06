Het Rusynisch of Roetheens is een aparte Oostslavische taal die in het huidige Slowakije en West-Oekraïne wordt gesproken.

Er is een aparte orthodoxe kerkritus in het Roetheens, ik heb het mogen meemaken en de gastvrijheid van Roethenen in diaspora mogen ondervinden in een onwaarschijnlijk oord – Las Vegas.

Hier danst en zingt het Roetheense ensemble Hrdza Štefan / Штефан, het verhaal van een verliefdheid verbeeld. Of het winnende Eurovisielied hier een antwoord op is, geen idee.

– Uitgelicht: albumcover