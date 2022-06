Steenrijke strontboer kapt uit protest 100 oude knotwilgen

Het Kwaad heeft een naam. In dit geval heet het Floor de Jong en zit het namens de SGP in de gemeenteraad Krimpenerwaard. Uit protest tegen de stikstofmaatregelen heeft dit stuk boerenstront gisteren 100 oude knotwilgen gekapt. Gelukkig vonden we op Twitter nog een recente foto van Floor’s plompe boerenkop.

Het stuk stront dat vandaag uit protest 100 oude knotwilgen heeft omgehakt: Floor de Jong, ontving sinds 2014 exact 434.151 euro landbouwsubsidie. Ik heb als tiener jarenlang iedere winter wilgen geknot. Ik ben zo boos.. #floordejong #Knotwilgen #bbb #boerenprotesten #gouda pic.twitter.com/ZVgFg1Blq0 — Rob Voerman (@RobVoerman2) June 27, 2022



Het onvolprezen Follow The Money dook onmiddellijk in het dossier van Floor de Jong, en tot niemands verbazing blijkt de boer uit Krimpenerwaard tonnen subsidie op te strijken. Vanaf 2018 ontving zijn bedrijf 434.151 euro landbouwsubsidie. Bijna 83.877 euro daarvan was bedoeld voor ‘klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken.’ We kid you not:



In principe kan De Jong hard aangepakt worden. Op het overtreden van de gemeentelijke regels m.b.t. houtkap staat “ten hoogste zes maanden hechtenis, een taakstraf of een geldboete van ten hoogste 20250 euro”. De gemeente gaat niets doen. Plattelandsgemeenten hangen van vriendjespolitiek aan elkaar, dus van Krimpenerwaard hoeven we niets te verwachten, zeker niet als het een steenrijke boer betreft. Het OM kan ook zelfstandig tot vervolging overgaan, maar ik zou mijn adem niet inhouden terwijl je daarop wacht. Klassenjustitie is in Nederland tegenwoordig eerder regel dan uitzondering.

Uitgelichte afbeelding: aangetroffen op het Friese(!) platteland. We hebben geen idee wie de maker(s) is/zijn, maar als die zich bij ons melden, zullen we hun natuurlijk met alle plezier de credits geven.