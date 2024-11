Steeds vroeger een ei

Al decennialang worden nesten van tientallen vogelsoorten gevolgd. Duizenden vrijwilligers van het Meetnet Nestkaarten geven door wanneer er eieren zijn en hoeveel jongen er groot worden. Het CBS heeft met deze gegevens een indicator ontwikkeld die laat zien hoe broedvogels reageren op het veranderende klimaat.

Van vijftien soorten zijn voldoende gegevens beschikbaar om de eilegdatum vanaf 1986 te analyseren. Het blijkt dat de datum dat deze broedvogels beginnen met het leggen van eieren sindsdien is vervroegd met circa acht dagen. Deze vervroeging vond vooral vóór de eeuwwisseling plaats. Daarna lijkt de eilegdatum van veel soorten te stabiliseren. Dit komt overeen met de stijging van de gemiddelde voorjaarstemperatuur in Nederland. Tot ongeveer 2000 steeg de temperatuur in het voorjaar sterker dan in de periode daarna.

– Uitgelichte afbeelding: Door Rasbak – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=719213