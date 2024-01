Steeds minder kemphanen in Nederland

De aanblik van duizenden kemphanen op slaapplaatsen is snel aan het vervagen in Nederland. Het gaat tegenwoordig eerder om honderden. En dan vooral in Fryslân, van oudsher de belangrijkste provincie voor deze steltlopers om tijdens de voorjaarstrek in graslanden op te vetten.

In Fryslân werden in de jaren negentig nog 40.000 tot 50.000 pleisterende kemphanen geteld. Uit onderzoek in de Friese weilanden bleek zo’n twintig jaar geleden al dat de aanwezige kemphanen (in het Fries hoantsen) niet zo goed kunnen opvetten en ruien, vermoedelijk vanwege te weinig voedsel. Als gevolg daarvan zijn kemphanen binnen één generatie in het voorjaar een steeds oostelijkere trekroute gaan kiezen. Een tussenstop in de Pripyatdelta in Wit-Rusland werd aantrekkelijker dan in bijvoorbeeld de Oudegaasterbrekken. Ook bleek uit een analyse van trends in verschillende gebieden dat kemphanen hun broedgebieden steeds meer van het Europese naar het Aziatische deel van de Siberische toendra verschuiven.

– Uitgelichte afbeelding: Door Arjan Haverkamp – originally posted to Flickr as 2009-05-22-14h06m00.IMG_9725l, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9141547