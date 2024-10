Steeds minder dieren in het wild: biodiversiteitscrisis dreigt

De aantallen zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen in het wild zijn sinds 1970 gemiddeld met 73 procent afgenomen. Dat zegt het nieuwste Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds (WWF). In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is maar liefst 95 procent van de dieren verdwenen.

Ondanks enkele succesverhalen over een toename van sneeuwluipaarden, Europese bizons of berggorilla’s in het wild gaat het wereldwijd niet goed met de natuur. Dat zegt WWF en daarmee is de toon van het rapport meteen gezet: “Ecosystemen zoals het Amazonebekken, het Arctisch gebied en koraalriffen dreigen een kantelpunt te bereiken, met mogelijk onomkeerbare veranderingen.” Volgens de auteurs moet de internationale gemeenschap alles uit de kast halen om het tij te keren, want als zo’n kantelpunt een kritieke grens overschrijdt, betekent dat ook een bedreiging voor de mensheid. – Lees verder bij de bron, IPS – Uitgelichte afbeelding: Door Ekytza – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41548675