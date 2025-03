Steeds meer ‘levende’ duinen langs Nederlandse kust

Wie regelmatig door de duinen loopt, is het misschien opgevallen: meer zandverstuivingen doordat duinen op steeds meer plekken weer bewegingsvrijheid krijgen. “Dat is goed voor de waterveiligheid en de biodiversiteit”, stelt Staatsbosbeheer-ecoloog Sander Terlouw. “Duinen komen weer tot leven”.

Een manier om die bewegingsvrijheid te geven is het graven van kerven in de voorste duinenrij, de zeereep. Onlangs haalde de kerf die nu in de Texelse duinen wordt gegraven nog het nieuws. In tegenstelling tot wat soms wordt gesuggereerd, is een kerf niet zomaar een gat in de duinen waardoor zeewater naar binnen kan stromen. Een kerf is een opening in de duinen waardoor meer zand het duingebied kan inwaaien. Sander: “Bij het maken van een kerf halen we het bovenste deel van een duin weg, zodat de wind vrij spel krijgt. Maar het hoogteverschil met de zee blijft altijd zo groot dat het water niet naar binnen stroomt. Zelfs bij springtij komt het water niet zo hoog. Op sommige plekken, waar dat kan, maakt of krijgt de zee wel een doorbraak in de zeereep. Dat noemen we een slufter of een wash-over.”

– Lees verder bij de bron