Statement raadslid Jazie Veldhuyzen n.a.v. breuk met BIJ1

Een persoonlijk statement van het Amsterdamse gemeenteraadslid Jazie Veldhuyzen n.a.v. zijn breuk met BIJ1. Jazie is niet rancuneus en blijft opvallend vriendelijk voor de geschifte sekte waarvoor hij tot voor kort actief was. In het interview dat hij samen met zijn collega Nilab Ahmadi aan NRC gaf is hij heel wat minder vriendelijk. FWIW, dus.

De Amsterdamse afdeling van BIJ1 heeft inmiddels aangegeven door te zullen gaan met De Strijd. De partij is nog steeds vertegenwoordigd in stadsdeelcommissies.

Uitgelichte afbeelding: Door Myrthe Minnaert – The author emailed them to committee permissions-nl@wikimedia.org and to me on 7 March 2021., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101295106