Staren naar een deur

Toen Rutte I moest aantreden was de deur van de CDA-fractiekamer het nieuws van de dag. Wat gebeurde daarachter? Was de fractie voor een coalitie met de club van Wilders of niet? Er werd gezegd dat er twee “dissidenten” waren, maar het CDA zou het CDA niet zijn als dat iets voorstelde.

Verhagen – wie herinnert het zich nog – met tranen in de ogen van geluk op het congres van de partij, want het ging door, de coalitie zonder ministers van de PVV.

Nu staren we naar de deur van Downing Street 10. Zelfs de nieuw aangestelde ministers hebben na een dag of hun post opgezegd of tegen de Pias van Dienst gezegd dat hij weg moet gaan. Het is aangekondigd dat hij een toespraak tot Het Volk zal houden waarin hij onvermijdelijk zal aankondigen dat hij aftreedt. Al weet je maar nooit zeker.

Een Tory die verkondigt hoe nederig hij is komt in beeld om te zeggen dat zijn partij de voortreffelijkste is en dat Boris de Pfeffel het land heeft gered van een ultralinkse Labourleider. En het Britse publiek is in wezen Conservatief, en hij voelt zich geroepen Johnson op te volgen.

“Het Britse publiek”. Als we het over een koloniale houding hebben, hier blijkt die wel heel sterk. “Brits” is in het algemeen een eufemisme voor “Engels”. In Nederland moet je het maar niet (meer) wagen “Holland” te zeggen waar Nederland bedoeld wordt al is het als bijvoeglijk naamwoord nog steeds wel gebruikelijk. Maar neen, mijnheer de Tory, in Schotland, Wales en ook in de Six Counties zit men niet te wachten op de Torypartij. Dus met of zonder Johnson, de fictie van Groot-Brittannië is niet houdbaar. En ook niet het Verenigd Koninkrijk.

Wonderlijk dat een onderknuppel als Chief Whip die niet van enkele heren kon afblijven, en die Johnson gesteund bleek te hebben gedurende de afgelopen jaren ook al wist hij dat de man losse handjes heeft (hij heet Pincher, Knijper, zoiets verzin je niet), tenslotte de val van Johnson heeft ingeleid.

In Groot-Brittannië is de legitimiteitscrisis die ongeveer alle parlementaire democratieën treft nog op te lossen. Op zijn Engels, door de premier af te zetten. En op zijn Brits, door het uiteen te doen vallen (al zal Wales die stap nog niet nemen). Elders, in Nederland bijvoorbeeld, lijkt de crisis moeilijker zoniet onmogelijk op te lossen.

