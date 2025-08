Stapsgewijs naar een groen(er) strand

Het Groene Strand ontwikkelde voor gemeenten en (terrein)beheerders de ‘Handreiking Groene Strand’. Daarin staan voorbeelden van groen strandbeheer en stappen om te komen tot een groen(er), natuurlijker beheerd strand. Het Groene Strandproject gaat vanaf juli 2025 verder als ‘Coalitie Groene strand’.

De biodiversiteit op het strand lijkt op het eerste gezicht niet groot. Afgezien van wat aanspoelt, zien mensen hoogstens wat pioniersplantjes, helmgras en rustende of bij de golven actieve vogels. Maar schijn bedriegt. Aanspoelsel brengt allerlei voedingsstoffen mee voor in en op de zandbodem levende organismen. Dit unieke strandecosysteem staat echter onder druk van menselijke activiteiten. De nieuwe ‘Handreiking Groene Strand’ maakt inzichtelijk hoe we strandbeheer zodanig kunnen inrichten dat optimaal rekening wordt gehouden met de strandnatuur.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Svdmolen at nl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3255332