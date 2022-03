Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegen senden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!



Ronja Maltzahn in een getoonzette versie van het bovenstaande gedicht van Hermann Hesse.

Wellicht zouden we nooit gehoord hebben van Maltzahn als er geen ophef was geweest over het afgelasten van haar optreden bij Fridays for Future Hannover. U moet weten dat FFF Hannover zeker weet dat dreadlocks – geïntroduceerd op Jamaica met het Rastafarigeloof in de jaren dertig van de twintigste eeuw – een protest was tegen de slavernij en dat ze dus niet gedragen mogen worden door witten, want dat is culturele toeëigening. Het soort redeneingen dat hoort bij la misère au milieu gauchiste.

De zangeres vindt het jammer maar er is dezer dagen wel wat anders aan de orde: de oorlog.

– Uitgelicht: impressie van Poolse mensen met gevlochten haar, begin negentiende eeuw. By Stefan Koch – © Bild: Archiv Repro, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81848029