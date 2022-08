Staakt het vuren in Gaza, maar voordien nog 12 doden van wie acht kinderen

Israel en de Islamitische Jihad zijn na Egyptische bemiddeling een staakt-het-vuren overeengekomen dat zal ingaan om 11.30 uur plaatselijke tijd, 7 augustus. Maar tot dat moment heeft Israel nog een 12-tal slachtoffers gemaakt van wie de meesten kinderen. Het dodental staat daarom nu op 43, van wie 15 kinderen en vier vrouwen. Er zijn 310 gewonden

Tegen de avond werd een raket afgeschoten op de begraafpaats Falluja in Jabalya. Daarbij werden vijf kinderen die bijeen zaten bij het graf van hun grootvader gedood: Jamil Nejm (4 of 5 jaar oud), en zijn neven Mohammed Nejm (7 of 8), Jamil (14) en Hamed Nejm (14 of 15). Het vijfde kind heette geen Nejm maar Nazmi Karsh.

Verder werden drie mensen gedood in Gaza-stad en vier, waarvan drie kinderen, in een huis in Bureij (centraal Gaza) dat plat werd gebombardeerd. Deze vier waren Yasser Nabahin en zijn tweeling Ibrahim en Dalia plus hun broer Mohammed. Israel ontkent de schuld aan de dood van een aantal kinderen, maar waarschijnlijk ten onrechte.

Egypte maakte vanavond bekend dat het een man naar Israel stuurt. Het gaat alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk de invrijheidstelling te bewerkstelligen van Khalil Awawdeh (die in hongerstaking is tegen zijn administratieve hechtenis), en de vrijlating voor elkaar te krijgen van Bassam Saadi, die vorige week door Israel werd gearresteerd in Jenin.