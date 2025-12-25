Sri Lanka na de verwoestende cycloon: “Slimmer wederopbouwen om stormschade te vermijden in de toekomst”

De enorme verwoesting die cycloon Ditwah in Sri Lanka heeft aangebracht is veel erger geworden omdat wetenschappelijke waarschuwingen jarenlang werden genegeerd, zeggen klimaatdeskundigen. Ze benadrukken dat dezelfde fout niet mag gemaakt worden bij de wederopbouw.
De doortocht van cycloon Ditwah in Sri Lanka kostte aan minstens 643 mensen het leven volgens het rampenbestrijdingscentrum van het land. Nog altijd 180 mensen zijn vermist – begraven onder de modder of meegesleurd door het water.
De cycloon raasde dagenlang over Sri Lanka, met zware regenval en bijna tweeduizend aardverschuivingen. Tientallen steden raakten onbereikbaar en belangrijke transportroutes werden geblokkeerd.
