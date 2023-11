Spinnen en insecten brengen het aantal bedreigde soorten op 2 miljoen

Twee miljoen soorten zijn met uitsterven bedreigd, stelt nieuw onderzoek. In 2019 hield een VN-rapport het nog op één miljoen wereldwijd, maar dat cijfer moet dus bijgesteld worden.

Uit een analyse van 14.669 Europese bedreigde soorten, waaronder gewervelde dieren en geselecteerde groepen ongewervelden en planten, blijkt dat 19 procent met uitsterven is bedreigd. Planten en ongewervelde dieren lopen een hoger risico, respectievelijk 27 en 24 procent, in vergelijking met gewervelde dieren (18 procent).

De onderzochte soorten stonden al op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), maar hun situatie, en met name die van talrijke insecten, is volgens de resultaten zo ernstig dat voor een vijfde uitsterven zeer waarschijnlijk is.

