Spiegelimperialisme. Stenogrammen

1.

Zich noemende anti-imperialisten zou je beter gespiegelde imperialisten kunnen noemen. Zoals de imperialistische ideoloog, zich wapenend met racisme dat het handelen rechtvaardigt, de objecten van de overheersing geen geldige eigen wil toekent, zo doet de spiegelimperialist dat ook.

Oekraïne is een CIA-nest dat op Moedertje Rusland aast om daar een kleurenrevolutie te ontketenen of zoiets. De NAVO niet aan de grens van Heilig Rusland! Alsof Noorwegen niet al steeds aan Rusland gegrensd heeft, en helemaal aan de andere kant de VS-staat Alaska. En Estland, Letland en Litouwen zijn ook alweer jaren lid van de NAVO.

2.

Zouden die lui die nu de Antifascistische Speciale Operatie toejuichen ook altijd fan zijn geweest van het van hogerhand zo genoemde reële socialisme, belichaamd in het Moskou van Brezjnjew bovenal? Maar dan nog – wat is er aan het Rusland van Poetin ook maar bij benadering enigszins socialistisch? Die vraag natuurlijk aan de uiterst-linkse spiegelimperialisten.

3.

Maar imperialistischer/kolonialistischer gedacht nog dan het ontkennen van een volonté générale in Oekraïne die gericht is op Europa, weg van de kolonisator in Moskou, is hoe de spiegelimperialist reageert op de opstand in Iran. En ja, ik heb het gelezen: Jina (Mahsa) Amini is helemaal niet door de zedigheidspolitie vermoord, zij had een hartkwaal en is daaraan bezweken.

En zij was uiteraard CIA-agente, net als al die roependen op de straten in Iran: Vrouw. Leven. Vrijheid.

George Floyd opnieuw gedaan, maar nu dan van zogenaamd links dat de vijand van de vijand tot vriend verklaart. Op ongewapende leuzen roepende in doorsnee jonge mensen schietende zogenaamde Revolutionaire Gardisten, er op los meppende “zedigheidspolitie”.

4.

De spiegelimperialist laat zich ook kennen als antisemiet, door het als kwade genius centraal stellen van de Oekraïense president Zelenskyy, die eigenlijk showartiest was, en die jood is. Nudge nudge wink wink.

En als doorgewinterd misogyn: vrouwen die het voortouw nemen in een opstand zonder Leiding, dat kan toch helemaal niet.Wie is de baas van het zooitje? Daar zit Joe Biden achter! Daar kan dan ook weer ageisme aan besteed worden. Wan enige samenhang in het vertoog van de spiegelimperialist is niet te bekennen.

5.

In Afghanistan wonen veel dezelfde volken als in Iran, en het is al waargenomen: jonge vrouwen die de leuze Vrouw. Leven. Vrijheid scanderen en door zo’n stuk tuig van de Taliban met de zweep krijgen. Je zult dergelijk geboefte als zogenaamde anti-imperialist maar moeten toejuichen.

