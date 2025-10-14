Spanje krijgt er een extreemrechtse partij bij

Spanje is een nieuwe politieke partij rijk. Uiteraard op de uiterste rechterflank, want daar valt tegenwoordig te scoren. Blijkbaar is er rechts van Vox nog flink wat ruimte, een gat dat partijleider Alvise Pérez hoopt op te vullen met zijn partij SALF (Se Acabó La Fiesta, Het Feest is Voorbij).

Het programma van SALF liegt er niet om:

Deportatie van illegale immigranten, of in de woorden van Pérez “de grootste massale uitzettingscampagne van de recente Spaanse geschiedenis”. Dat mag wat kosten: SALF is bereid er een paar miljard tegenaan te gooien om “de straten weer veilig te maken”. De deportaties moeten gefinancierd worden met geld dat nu naar ontwikkelingssamenwerking gaat.

Pérez is een fan van de Salvadoraanse president Nayib Bukele en wil naar diens voorbeeld korte metten maken met criminelen. Bukele schortte fundamentele rechten op, waaronder toegang tot juridische bijstand, arresteerde meer dan 83.000 mensen zonder eerlijk proces en bouwde een gevangenis die nog het beste te omschrijven valt als een hel op aarde.

Er moet meer blanke kinderen komen. Spaanse gezinnen wordt per kind een forse belastingverlaging toegezegd.

Afdeling gratis bier: 100% vrijstelling van de inkomstenbelasting voor alle Spanjaarden die minder dan 35.000 euro per jaar verdienen. Meer dan de helft van de Spaanse bevolking valt in die categorie, dus dat wordt nog lachen met het begrotingstekort. Geen nood: Pérez wil een miljoen salarissen uit de overheidsadministratie elimineren. Probleem opgelost!

Terug van heel lang weggeweest: Pérez eist van de leden dat ze een persoonlijke eed aan hem zweren. Handig, want dan kun je het partijprogramma aanpassen wanneer je dat wilt. De leden zijn immers niet gebonden aan het programma, maar aan De Leider. Zo’n eed hebben we natuurlijk al eens eerder gezien: “Ich schwöre: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten, and meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe.”

Meer over de geschiedenis en de vooruitzichten van deze nieuwe loot aan de extreemrechtse stam bij InSpanje.nl.

Uitgelichte afbeelding: Pérez tijdens een wappiedemo in 2021 – By HazteOir.org – https://www.flickr.com/photos/hazteoir/50389483902/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147540142