Spandoek met fascistische leuzen verwijderd van school in Limburg

Een spandoek met fascistische leuzen is maandagmorgen verwijderd van de campus van het Vista college in Heerlen. Op het doek stond ‘jeugd de toekomst, stop omvolking’.

De actie is opgeëist door de fascistische actiegroep Patriottische Jeugd Parkstad (PJP), een miniscuul groepje fascistische activisten dat sinds 2020 aan de weg timmert. Net als het verwante White Lives Matter is PJP niet in staat veel mensen op de been te brengen. In plaats daarvan richt men zich op plak- en flyeracties die weinig inspanning kosten, maar wél maximale publiciteit opleveren.

Deze actiegroep laat sinds eind 2020 van zich horen door dit soort spandoekacties, het verspreiden van huis-aan-huis flyers, het spuiten van graffiti en het plakken van stickers (soms samen met de lokale White Lives Matter-groep). pic.twitter.com/2xcopojRCD — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) February 28, 2023



De groep is actief op Telegram en Instagram, waar men overigens niet buitengewoon veel volgers heeft (57 op Telegram, 522 op Instagram). Net als WLM is PJP op zich wel handig bezig: getalsmatig stelt het allemaal dus niks voor, maar de acties genereren wél flink wat publiciteit.

Bron: 1Limburg

