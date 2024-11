Spaanstalige kiezers lopen over naar Trump

Het lijkt er sterk op dat Latino (van origine Spaans- of Portugees-talige) kiezers Trump aan een overwinning hebben geholpen, of in elk geval een significante bijdrage hebben geleverd aan zijn overwinning. Ook onder blanke vrouwen deed Harris het overigens veel minder goed dan verwacht: bijna de helft van die groep kiezers stemde op Trump.



Trump’s overwinning is beslist niet alleen te wijten aan ‘oude, witte mannen’, zoals lang gedacht werd, ook door ondergetekende. Het is Trump gelukt een multi-etnische coalitie te smeden, wat op zich een knappe prestatie is.

Enkele voorbeelden:

In Cameron County, in het zuiden van Texas, leidde Trump Harris met 52-47, volgens de eerste resultaten. Biden won Cameron County vier jaar geleden met 56% van de stemmen.

In 2020 won Biden Fresno County in Centraal Californië met 8 procentpunten voorsprong op Trump. Vanochtend had Trump een voorsprong van 4 punten op Harris, een verschuiving van 12 punten. In Fresno County is 55% van de kiezers Latino.

Trump won Starr County TX, most Hispanic county in America at 97% by 16 points. Last time it voted republican was in 1892. — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) November 6, 2024



De Senaatsverkiezingen in Texas::

The story of the Texas Senate race: Ted Cruz won Latino voters by 6 points, per NBC News exit polls. In his last race in 2018, Cruz *lost* Latinos by 29 points. A 35-point swing. — Sahil Kapur (@sahilkapur) November 6, 2024

Ergens is hier een les verborgen…

Uitgelichte afbeelding: Spanish Harlem in New York – By User:Knulclunk – I made it, it is yours., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2931848