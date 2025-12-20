Soundtrack 1968, januari: Plastic Penny

Via het medium facebook, waar ik eigenlijk niets mee heb, kwam ik in contact met een makker van ruim een halve eeuw geleden. Mooi. Hij onderhoudt een website, gewijd aan de soundtrack die bij oproerige tijden hoort: 1968.
Om even een ander thema te hebben – het jaar telt nog net twaalf dagen – namens mij iedere dag een nummer uit elke maand van 1968. Ruime keuze, voor januari wordt het deze – oorspronkelijk van de Box Tops maar door hen niet op single uitgebracht.
Everything I am, I am because of you
And everything I do, girl I do it just for you
You stand by me when the times are rough
How can I ever thank you enough
Everything I am, darling I am because of you
Got my feet on the ground, you found some good in me
Everything I am, is what you mean to me
I could’nt have made it without you girl
Can I ever thank you girl, thank you girl
‘Cause everything I am, I am because of you
Everything I am, I am because of you
Everything I am, I am because of you
Everything I am, Plastic Penny
– Uitgelichte afbeelding: drummer Nigel Olsson; By DJM-Dick James Music – Billboard 18 September 1971, page 30, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17502865