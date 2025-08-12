Soulklassieker du jour: Memphis Soul Stew

Geen betere introductie tot Memphis Soul dan dit door King Curtis bereide gerecht. Curtis wist waar hij het over had: naast het succes dat hij boekte met zijn band was hij een veelgevraagde sessiemuzikant die zijn eigen prijs kon bepalen. Aretha Franklin, The Coasters, Duane Allman, John Lennon en talloze anderen vroegen om zijn diensten. Op 12 augustus 1971 werd Curtis neergestoken tijdens een ruzie met een man die op zijn stoep stond te azen op klanten voor drugs. Hij overleed een dag later in een ziekenhuis in New York.

