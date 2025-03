Soulklassieker du jour: Eli’s Comin’

Een onheilspellend liefdesliedje over een narcistische womanizer en een vrouw die – ondanks alle waarschuwingen – tóch voor diens charmes dreigt te vallen. De song is het meest bekend door de coverversie van Three Dog Night die #10 bereikte in de Billboard Hot 100.

Laura Nyro is altijd een beetje een cultfiguur gebleven, maar ze kon Elvis Costello, Alice Cooper(!) en Joni Mitchell tot haar toegewijde fans rekenen. Veel van haar songs werden grote hits in de versie van andere artiesten.

I walked Apollo in the bay verwijst vermoedelijk naar de tempel van Apollo in de baai van Napels. In de oudheid werd die plek beschouwd als een van de ingangen naar de Onderwereld (Hades).



Eli’s comin’

Eli’s a-comin’ (Eli’s a-comin’)

Well, you better hide your heart

Your lovin’ heart

Eli’s a-comin’ and the cards say

Broken heart, oh, broken heart[Chorus]

Eli’s comin’, hide your heart, girl

Eli’s comin’, hide your heart, girl

Girl, Eli’s a-comin’, better hide

Girl, Eli’s a-comin’, better hide (You better hide your heart)

Girl, Eli’s a-comin’, better hide (Your heart)

Girl, Eli’s comin’, hide your heart

You better, better hide your heart

Better walk, walk, but you’ll never get away

No, you’ll never get away from the burning a-heartache

I walked to Apollo in the bay

Everywhere I go, woah [Pre-Chorus]

Eli’s a-comin’ (She walked, but she never got away)

Eli’s a-comin’ (She walked, but she never got away)

Eli’s a-comin’ and he’s comin’ to get me, mama (She walked, but, she walked, but)

I’m down on my knees (She walked, but she never got away)



Eli’s comin’, hide it

Girl, Eli’s a-comin’, better hide

Girl, Eli’s a-comin’, better hide (You better hide your heart)

Girl, Eli’s a-comin’, better hide (Your heart)

Eli’s comin’, hide your heart

You better, better hide your heart

Eli’s comin’[Verse 2]

Better walk right, but he’s never gonna hear

No, he’s never gonna hear and he ain’t gonna follow

Down at the corners of the square

Eli’s a-comin’ (She walked, but she never got away)

Eli’s a-comin’ (She walked, but she never got away)

Eli’s a-comin’ and he’s comin’ to get me, mama (She walked, but, she walked, but)

I’m down on my knees (She walked, but she never got away)

I’m down on my knees (Eli’s comin’, better hide your heart, girl)

Oh, no, no, no [Bridge]

Hide it, woah, hide it

Hide it, hide it

Hide it, woah, hide it

Hide it

[Outro]

Eli’s comin’

Eli’s a-comin’ (Eli’s a-comin’)

Better hide

Eli’s comin’, better hide your heart, girl

Eli’s comin’, better hide your heart, girl

Eli’s comin’, better hide your heart, girl (Eli’s comin’, better hide your heart, girl, Eli’s comin’, better hide your heart, girl)

Eli’s comin’, better hide your heart, girl (Eli’s comin’, better hide your heart, girl, Eli’s comin’, better hide your heart, girl)

Eli’s comin’, better hide your heart, girl (Woah, no)

Eli’s comin’, better hide your heart, girl

Eli’s comin’, better hide your heart, girl

Eli’s comin’, better hide your heart, girl

Eli’s comin’, better hide

Uitgelichte afbeelding: By Photographer unknown – Worthpoint, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133148056