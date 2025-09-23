Mijn twaalfde verjaardag. De laatste keer dat stiekem in de nacht terwijl ik sliep mijn cadeautjes op tafel waren gelegd. De nieuwste van de Everly’s. Ik kan hem meteen opzetten en schrikken van de b-kant (Ebony eyes zeg ik maar even). Maar het ging om deze a-kant.



Walk right back, The Everly Brothers

Een paar dagen geleden is Sonny Curtis overleden, werkende op het snijpunt van country en rock’n’roll, tekstschrijver en lid van The Crickets na de dood van Buddy Holly. Dit is hun meest gecoverde nummer.



I fought the law, Alternate version, The Bobby Fuller Four

Nog een jeugdherinnering. Om de een of andere reden zet de deejay in mijn hoofd deze op als ik mij begeef in het buitenduin. Ik kan het wel met verblijf aan de duinrand associëren.



More than I can say, Bobby Vee

Solo vind ik Sonny Curtis altijd tegenvallen. Uit de laatste echte dagen van The Crickets presenteer ik deze.



Parisian girl

Hij ruste in vrede.

– Uitgelichte afbeelding: promotiefoto Liberty/Viva Records. Fair use.