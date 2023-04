Solidariteitsprotest: help het nazi-protest tegen lhbtqia+ers afschermen

Zondag 16 april organiseren allerlei nazi-groeperingen een protest tegen de voorleesmiddag met drag queens in het Lantarenvenster te Rotterdam. Vanuit een breed netwerk wordt er nu ook een solidariteitsprotest georganiseerd met de leus ‘bring love, not hate’. Help mee het extreemrechtse protest af te schermen!

Op 16 april gaan verschillende extreemrechtse groepen de straat op om te betogen tegen de drag voorleesmiddag van theater lantarenVenster. Hieronder nazi-organisaties Rascals Zuidwest en Voorpost, het neofascistische FvD, de transfoben van VoorZij.

Deze groepen gebruiken al langere tijd desinformatie om drag voorleesmiddagen in Nederland in een slecht daglicht te zetten. Extreemrechts is nu van plan medewerkers, bezoekers, ouders van bezoekers en drag performers zelf lastig vallen deze voorleesmiddag.

Dit is waarom we iedereen oproepen voor een solidariteitsprotest. Neem je vlaggen, leuke outfits, make up en goede humeur mee zodat we deze haatvolle mensen kunnen tonen dat we dit niet accepteren en dat we luid en trots bestaan!

Overgenomen van Platform Stop Racisme

Uitgelichte afbeelding: Photo by <a href=”https://unsplash.com/@robmaxwell?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText”>Rob Maxwell</a> on <a href=”https://unsplash.com/photos/AO3YjzAU4EE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText”>Unsplash</a>