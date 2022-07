Soldaten – of kolonisten? – doden 16-jarige Palestijn

Israelische militairen hebben vrijdagmiddag in het dorp al-Mughayyir (ten noordoosten van Ramallah) weer een Palestijnse puber doodgeschoten. Amjad Nash’at Abu Alia (16 jaar) werd in de borst getroffen. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Nog tenminste één andere persoon raakte eveneens gewond door scherpe munitie, terwijl ook iemand letsel opliep door een ”rubberkogel”..

Het gebeurde toen inwoners van al-Mughayyir een mars hielden op hun grondgebied om te protesteren tegen recente pogingen van kolonisten om nieuwe, zogenaamd ”wilde” nederzettingen op hun terrein te vestigen. Muqhayyir is de laatste tijd regelmatig om die reden in het nieuws. De mars liep uit op een confrontatie tussen de marcheerders en een legertje kolonisten, die elkaar met stenen begonnen te bekogelen. Daarop kwam het leger in actie. Met traangas, rubberkogels en scherpe munitie dreef het de twee groepen uit elkaar — uiteraard door de Palestijnen te lijf te gaan. Amjad Abu Alia, die enig kind was,werd daarbij dodelijk getroffen.

De krant Haaretz berichtte overigens dat Amjad mogelijk niet door een kogel van het leger was gedood. De krant meldde dat de gouverneur van Ramalla, dr Laila Ghannam, getuigenverklaringen had dat de kogel van de kant van de kolonisten afkomstig was. Ze zei echter dat ”niet diepgaand onderzocht te hebben”.

Donderdagavond vuurden militairen diverse salvo’s af op een auto met drie inzittenden bij een roadblock in de buurt van Huwwara (ten zuiden van Nablus). Twee mannen met verwondingen aan hun benen werden uit de auto gehaald en naar een ziekenhuis in Nablus vervoerd. Een derde man liep een ernstige wond op aan zijn nek. Hij werd door de Israeli’s meegenomen, die hem onderbrachten in een Israelisch ziekenhuis.