Soldaten doden een Palestijn en kolonisten schieten twee anderen neer

En opnieuw is een Palestijn overleden als gevolg van Israelisch geweervuur. Het is op het ogenblik elke dag raak. Bij het aanbreken van de dag overleed de 22-jarige Mohammed Jawawbreh uit het Arroub-vluchtelingenkamp ten noorden van Hebron, die een dag eerder een schot in zijn hoofd had opgelopen. Hij werd naar het Ahli-ziekenhuis gebracht waar de doktoren toen al constateerden dat zijn toestand vrijwel hopeloos was. Mohammed Jawawbreh, die lid was van de Palestijnse politie maar niet in functie was toen hij werd neergeschoten, was het 65ste Palestijnse slachtoffer van dit jaar 2023. Vier van hen waren ouderen van boven de 60 en 13 waren jonger dan 18.

In het dorp Qusra ten zuiden van Nablus werden vrijdagmorgen twee jongeren ernstig gewond door schoten van kolonisten. Volgens mensen ter plaatse kwamen kolonisten het dorp binnen en vielen ze huizen aan, waarop bewoners naar buiten kwamen om hun eigendommen te verdedigen. Een kolonist uit de nederzetting Esh-Kodesh opende daarop het vuur. Twee mannen werden getroffen. Ze kregen ter plekke eerste hulp en werden naar het Rafidia-ziekenhuis in Nablus gebracht. De ene was getroffen in de onderbuik door een kogel die er via de rug weer uitging, de ander had een wond aan zijn dijbeen.

Dat kolonisten op Palestijnen schieten schijnt wat gebruikelijker te zijn geworden. Twee weken geleden werd de 27-jarige Methkal Rayyan uit het dorp Qarawat Bani Hassan doodgeschoten door kolonisten, die een relletje hadden uitgelokt. De zaak is nog in onderzoek, maar de inwoners van Qarawat Bani Hassan, die precies kunnen vertellen wie het schot heeft gelost, zijn nog steeds niet door de politie gehoord.