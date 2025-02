Socialistisch strijdlied: Oh fataliteit!

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

1. Ik ben een mechanieker en in alle statistieken

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

Is mijn leven acht jaar korter dan de doorsnee normaliteit

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

R. ’t Is te nemen of te laten

Of te schooien langs de straten

Staking! Staking!

We willen meer verdienen!

Zeven frank per uur!

Het is raadzaam niet te klagen

Achteraan zit men dieper nog dan jij

B. Wie bijvoorbeeld?

Hij!

Wie, ik?

Ja, jij!

2. ‘k sta voor ’t heil der grote bazen alle dagen glas te blazen

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

Daardoor leef ik wel tien jaar korter dan de doorsnee normaliteit

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

3. Ik ben de pottenbakker, aangetast door lood en silicose

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

Nooit bereik ik de vijftig jaren van de doorsnee normaliteit

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

4. Ik ploeter in de mijnen, zie m’n leven daar verdwijnen

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

Een verschuiving of een ontploffing en voor m’n veertigste ben ik dood!

Oh, fataliteit, oh, fataliteit!

Het is raadzaam niet te klagen

Achteraan zit men dieper nog dan jij

Het is raadzaam niet te klagen

Achteraan zit men dieper nog dan jij!



Internationale Nieuwe Scène