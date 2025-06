Snelle mode komt terecht in beschermd gebied in Ghana

Onderzoek wijst uit dat kleren die zijn afgedankt door consumenten in het VK en naar Ghana zijn verscheept zijn aangetroffen in een enorme vuilnisbelt in beschermd moerasland.

Verslaggevers voor Unearthed hebben in samenwerking met Greenpeace Afrika kleding van Next in de vuilnisbelt gevonden, en artikelen van George via Asda en Marks & Spencer waren dichtbij aangespoeld.

De vuilnishopen zijn in een internationaal erkend moerasland waar die soorten zeeschildpadden wonen. De bevolking ter plaatse klagen dat hun visnetten, waterwegen en stranden ondergestopt zijn met synthetische snelle mode die vanuit het VK en Europa naar Ghana geëxporteerd is.

