Sluizen open voor de steur

In de zomer van 2023 werden 74 jonge steuren uitgezet in de Biesbosch. Allemaal met een klein zendertje. Hun bewegingen werden gevolgd door ontvangers aan 80 boeien langs de route naar zee. De onderzoeksresultaten zijn nu bekend.

Diverse samenwerkende organisaties willen ‘oervis’ de steur graag terug in de Nederlandse wateren. Het uitzetprogramma in de Biesbosch is onderdeel van dit plan. De steur werd in 1952 voor het laatst in Nederland gevangen. In 1953 is hij in Nederland uitgestorven verklaard en werd hij ook zeldzaam in de rest van Europa. Voordat deze vis eventueel teruggebracht kan worden in het Rijnsysteem, is het nodig om te weten hoe dat het beste kan.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door B kimmel – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85798673