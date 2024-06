Slimme ontmaskering van handel in haaien heeft de soort niet beter beschermd

Inspanningen om bedreigde soorten zoals haaien en roggen beter te identificeren, hebben vaak alleen maar geleid tot de conclusie dat ze steeds meer onder druk staan, zegt Braziliaans onderzoek. Eens verwerkt tot filets of kroketjes is het moeilijk en duur om te achterhalen over welke vissoort het precies gaat.

Geavanceerde technologie zoals moleculaire onderzoekstechnieken, moesten bedreigde haaien en roggen beter detecteren, identificeren en beschermen tegen de handel in vinnen en vlees van deze dieren. In het tijdschrift Biological Conservation zeggen Braziliaanse wetenschappers echter dat deze technieken niet hebben geleid tot een heropleving van deze soorten. Dat concluderen ze na onderzoek van vijftien jaar aan inspanningen om illegale handel te ontmaskeren. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: Door Albert kok – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10253877