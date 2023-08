Slachtoffers racistische aanslag in Jacksonville geïdentificeerd

De slachtoffers van de racistische aanslag in Jacksonville, Florida zijn geïdentificeerd. Het zijn de 52-jarige Angela Michelle Carr, de 29-jarige Jerrald Gallion en de 19-jarige Anolt Joseph “AJ” Laguerre Jr. Laguerre werkte in de budgetwinkel waar de aanslag plaatsvond, Carr en Gallion waren klanten.

De dader is geïdentificeerd als de 21-jarige Ryan Christopher Palmeter. In april kocht hij een Glock (handvuurwapen) en in juni een AR-15 (semi-automatisch vuurwapen). Palmeter had geen strafblad en was voor zover nu bekend niet actief bij fascistische organisaties. Hij lijkt een lone wolf te zijn geweest, maar die omschrijving is vaak nogal misleidend. Veel extreemrechtse terroristen radicaliseren online, waar ze deel uitmaken van een netwerk van gelijkgestemden. Formeel ben je dan een lone wolf, maar in de praktijk natuurlijk niet.

De winkel lijkt overigens niet het primaire doelwit van Palmeter te zijn geweest. Hij was eerder weggestuurd van de campus van de Edward Waters University (een overwegend ‘zwarte’ universiteit), nadat hij weigerde zich te identificeren.

De aanslag vond plaats op de zestigste verjaardag van de Mars naar Washington waaraan zo’n 250.000 mensen deelnamen. Ongetwijfeld is dat geen toeval.

De aanslag is gefilmd door een bewakingscamera. Beelden zijn hier te zien. .

Uitgelichte afbeelding: Universiteitsgebouw Edward Waters University – By Ebyabe – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15659368