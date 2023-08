Sixto Rodriquez overleden

Op dezelfde dag als Robbie Robertson overleed een andere muzikant van Indiaanse oorsprong: Sixto Rodriquez, (ooit) bekend onder de naam Rodriquez.

Een merkwaardiger muzikale carrière kunnen weinige anderen gehad hebben.

Begin jaren zeventig wist hij de interesse te wekken van het label Sussex en nam hij er twee albums voor op . Heel veel deden die echter niet in de Verenigde Staten. In 1976 brak hij zijn muzikale carrière af.

In sommige andere landen begonnen zijn albums merkwaardigerwijze wel degelijk goed te lopen. Om te beginnen in Australië, waar Rodriquez rond 1980 zelfs nog opgetreden heeft.

Wat hij echter niet wist, was dat zijn album Cold Fact met name in Zuid-Afrika een enorme bekendheid had gekregen. Op hun beurt wist men in Zuid-Afrika niet waar Rodriquez zich bevond – alle gegevens op de albums en cassettes die circuleerden leidden tot dode sporen – en ging er zelfs het gerucht dat hij zich van het leven beroofd had.

Rodriquez had al die tijd in een vervallen huis te Detroit gewoond (waar hij als zoon van een Mexicaanse vader en Indiaanse moeder geboren werd), en onder andere gewerkt als sloper. Politiek was hij ook actief, en hij kwam op voor de arme bevolking van Detroit om hem heen.

Twee Zuid-Afrikaanse fans, Stephen Segerman en Craig Bartholomew Strydom besloten in de late jaren negentig uit te zoeken wat er met Rodriquez gebeurd was, of hij nog leefde en zo ja waar. Deze zoektocht werd in een documentaire, Searching For Sugarman, vastgelegd. Zo ben ik zelf achter het bestaan van deze muzikant gekomen, omdat ik die documentaire op Netflix aantrof. Nu staat die daar helaas niet meer. Uiteraard is er op Wikipedia een en ander te vinden over Rodriquez.

Om een lang verhaal kort te maken: door die, uiteindelijk succesvolle, zoektocht werd Rodriquez succesvoller dan ooit tevoren. Je kunt ook wel live-optredens van hem vinden op YouTube, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij op enkele daarvan toch wel wat te broos is geworden. Hij is 81 jaar oud geworden.

Maar zijn oorspronkelijke opnamen zijn naar mijn smaak vaak van een pure, ijle schoonheid en elegantie, met indringende teksten.

Om te beginnen het nummer Sugarman, waar de documentaire naar genoemd was, over de eeuwige zoektocht naar je drugs dealer:

Hier een impressie van het eerste optreden in Zuid-Afrika, nadat ze hem teruggevonden hadden.

Het album Cold Fact:

(Foto: By Kim Metso – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28337682)