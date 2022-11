Sint Dorothy Day

Deze dag in 1980 overleed Dorothy Day, de grote inspiratiebron van de Catholic Worker, een beweging die van de andere inspiratiebron, Peter Maurin, geen beweging mag heten.

Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk en zeker vanuit de Catholic Worker wordt gewerkt aan haar heiligverklaring, Paus Franciscus beval in het Congres van de VS kennisneming van haar aan de leden aan. Nog pas gisteren…

“I don’t want to be dismissed that easily” was haar antwoord op de vraag of zij een heilige was.

Frits ter Kuile van de Nederlandse Catholic Worker heeft liever dat zij als kerklerares wordt aangemerkt. Een echte officiële christen-anarchiste als lerares voor de Kerk. Het zal er wel niet van komen. Het doet er ook niet toe, zeg ik als acatholicus.

Maar goed, voor een heilige in de Kerk van Rome is de sterfdag de datum die herdacht of gevierd moet worden.

Hier is zij aan het woord. Neem er kennis van.

