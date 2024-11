Een bijzonder lied van Corsica gezongen door Nana Mouskouri dat mij bij horen meteen trof en dat ik met genoegen deel.



Seri Sera

Seri sera mane seretta

A tè u culcone, Ã mè una fetta

Seri sera, serriola

Nè bastone, nè paghjola

Nè farina macinata

Per facci una spulendata

In lavasina, cusi vicina

Cusi luntana, luntana da mè

Caru frate, un ci pigliate

Noisemu capre chi femu imbè!

Seri sera, prusciu martinu

A tè pocu pane, Ã mè micca vinu

Seri sera trinca viulinu

Pocu travagliu martinu

Ma farina macinata

Da fassi una spulendata



Polyfone uitvoering door Donni de l’esiliu (Vrouwen uit de diaspora?)

Werkelijk, ik heb maar een vaag idee waar het over gaat, als het al ergens over gaat. De bron van de versies is waarschijnlijk deze verzamelplaat: “Het Corsicaanse volk zingt”.

