Searchers Exravaganza deel 1: Wat hebben ze de regen aangedaan?

Glastonbury 2025. Ik zit de uitzending uit van de BBC en het eerste tevens allerlaatste optreden van The Searchers wordt zelfs niet genoemd. Ik doe een uur in drie porties, want de filmpjes zijn kort en laden moeizaam. Dat het boring old farts zijn die niet Free free Palestine (laten) roepen kan het hem niet alleen zijn. Rod Stewart en Neil Young zijn er ook. Het kan het noord/zuid-racisme binnen Engeland zijn dat geniepig doorgaat.

Country, folk en R&B en niet te vergeten rock’n’roll zijn de genres waarin zij hun grotendeels uit covers bestaande repertoire hebben opgebouwd. De aftrap met een nummer van Don Gibson die prachtige nummers heeft geschreven die hij zelf maar zeer matig heeft uitgevoerd.



Sea of heartbreak

Neil Sedaka was eerder…



Solitaire

Loggins & Messina:



Vahevela

Malvina Reynolds, die zelf zo ongelooflijk slecht zingt dat het vanzelf weer mooi wordt, heeft het geschreven. De eerste plaatuitgave is evenwel van Joan Baez, maar die was in 1964 nog onbekend in het VK:



What have they done to the rain?

Psychedelica, en nog origineel ook:



Popcorn double feature

Geen idee waarom mensen Big Star zo geniaal vinden. Omdat Alex Chilton zijn basstem kwijt was? Maar deze is opmerkelijk, misschien beter bekend van de Bangles:



September gurls

Een van hun twee covers van Everly Brothers-nummers, zeer geschikt voor de Searchers:



Since you broke my heart

Ze hadden iets met de Drifters en ook met Ben E. King solo:



Stand by me

The Records waren een soort tribute-band die de stijl van de Searchers navolgden. De comeback single die de Records speciaal voor de Searchers bedoeld hadden:



Hearts in her eyes

Wordt vervolgd

