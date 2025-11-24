SDF schort akkoord met Syrische regering op

Mazloum Abdi, commandant van de linkse Syrian Democratic Forces (SDF), heeft vandaag gezegd dat het akkoord dat op 10 maart werd gesloten met de Syrische president Ahmad Al-Sharaa wordt opgeschort.

Vorige week sprak Abdi nog verzoenende woorden. Volgens de commandant vormt zijn groep “voor niemand een bedreiging”. De door Koerden gedomineerde SDF zou opereren “onder de paraplu van de Syrische staat”. Die uitspraken waren in lijn met het in maart van dit jaar afgesloten akkoord tussen de Syrische staat en de SDF waarin werd afgesproken dat de Koerdische formaties zouden worden geïntegreerd in de Syrische staatsinstellingen. Abdi komt daar dus een kleine week later van terug.

De SDF controleert het grootste deel van Noordoost-Syrië. Hoewel ze door Koerden wordt geleid, wordt het grootste deel van het gebied dat ze bestuurt bevolkt door etnische Arabieren. De verhouding met de Syrische regering is nogal gespannen, ook al zijn openlijke vijandigheden tot nu toe grotendeel uitgebleven.

Onder de Koerden bestaat het nodige wantrouwen tegen de Syrische staat en in het bijzonder tegen president Al-Sharaa. Historisch gezien is dat natuurlijk begrijpelijk. De Koerden vormden lang een onderdrukte minderheid en Al-Sharaa is zijn politieke carrière begonnen als leider van al-Nusra, de Syrische afdeling van Al Qaeda. De band van al-Nusra met Al Qaeda is lang geleden al doorgesneden, maar binnen de SDF vertrouwt men Al-Sharaa nog steeds niet verder dan men hem ziet.

