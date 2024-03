Schumer breekt met Netanyahu, eist nieuwe verkiezingen

Chuck Schumer, de Democratische leider van de Amerikaanse Senaat, brak donderdag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over zijn aanpak van de invasie in Gaza. Schumer zei altijd een goede verstandhouding te hebben gehad met Netanyahu, maar er inmiddels van overtuigd te zijn dat de Israëlische premier de weg volledig kwijt is en bezig is het land op te offeren om zijn eigen politieke toekomst veilig te stellen. Volgens Schumer heeft Netanyahu “al té vaak toegegeven aan de eisen van extremisten zoals Ben Gvir en Bezalel Smotrich”. De enige oplossing is het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en het vertrek van Netanyahu.

Schumer riep op tot een tweestatenoplossing, “de enige oplossing voor dit decennialange conflict”. Volgens Schumer zijn er vier belangrijke obstakels die uit de weg geruimd moeten worden om dat doel te bereiken: Hamas, de Palestijnse president Abbas, de fascisten in én buiten de Israëlische regering, en Netanyahu.

Schumer is Joods, 100% pro-Israël en al even 100% centristisch. Bovendien staat hij bekend als iemand die nooit politieke risico’s neemt. We hebben het hier dus niet over een gekkie op de linkervleugel van de partij, maar over de – na Joe Biden – belangrijkste Democratische politicus. Uiteraard heeft Schumer zijn toespraak vooraf besproken met Biden, iets wat Netanyahu zich ongetwijfeld heel goed realiseert. Schumer zegt wat Biden zou willen zeggen, maar niet kan zeggen zonder onmiddellijk de Amerikaanse invloed op de Israëlische regering tot nul te reduceren.

Uiteraard betekent het niet dat de Democraten Israël nu laten vallen. De Democraten willen met het vooruitzicht van presidentsverkiezingen later dit jaar rust in de tent. Daar kunnen ze Netanyahu, Ben Gvir en Smotrich niet bij gebruiken. Dat triumviraat staat praktisch garant voor onrust. Ben Gvir en Smotrich zijn gestoorde extremisten en Netanyahu is een opportunist die tot álles bereid is om zijn positie te behouden. Het is tekenend dat Schumer zijn pijlen richtte op Netanyahu en wat meer centristisch ingestelde Israëlische politici als Benny Gantz zorgvuldig ontzag, iets wat in Israël niet onopgemerkt is gebleven:

En hier is Yair Golan:

Likoed reageerde onmiddellijk op Schumer’s verklaring door de hakken in het zand te zetten. Een “Palestijnse terreurstaat” blijft onaanvaardbaar, Hamas moet vernietigd worden (iets wat Schumer niet bestrijdt), de overgrote meerderheid van de Israëlische bevolking steunt Netanyahu en waar-bemoeit-de-VS-zich-eigenlijk-mee.

Netanyahu zou er vermoedelijk goed aan doen zich een beetje in te houden, anders verliezen de Democraten op korte termijn écht hun geduld met hem.

Hieronder de volledige toespraak van Schumer. Voor de liefhebbers, want hij duurt 43 minuten en Schumer is géén groot redenaar.

Uitgelichte afbeelding: By U.S. Senate Photographic Studio/Jeff McEvoy – https://www.schumer.senate.gov/about-chuck, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60875280