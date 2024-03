Schoonzoon Trump wil dat Netanyahu Gaza in de verkoop gooit

Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, vindt dat Israël Gaza “op moet ruimen” en de Palestijnse inwoners naar de Negev-woestijn moet verhuizen. Volgens Kushner is Gaza een waardevol stuk onroerend goed waar prima aan te verdienen valt.

Het interview met Kushner werd geplaatst op het YouTube-kanaal van het Middle East Initiative, een programma van de Kennedy School of Government van Harvard University.

Volgens Kushner zou de kuststrook van Gaza “heel waardevol” kunnen zijn. Het is mogelijk de inwoners “met diplomatieke middelen” naar Egypte te verhuizen, maar “..daarnaast zou ik gewoon iets bulldozeren in de Negev, ik zou proberen om mensen daarheen te verhuizen…Ik denk dat dat een betere optie is, zodat je naar binnen kunt gaan en de klus kunt klaren.”

Kushner’s oproep tot etnische zuivering is een aardig voorproefje van hetgeen de Palestijnen te wachten staat als Trump herkozen wordt als president. Trump zal Netanyahu alles geven wat hij wil hebben, inclusief de hele Westelijke Jordaanoever, mits hij en zijn familie een cadeautje krijgen. Bij voorkeur in de vorm van wat onroerend goed.

