Schooldistrict in Utah onderzoekt of Boek van Mormon uit schoolbibliotheken verwijderd moet worden

Een schooldistrict in de Amerikaanse staat Utah overweegt Het Boek van Mormon, het heilige boek van de leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) te verwijderen uit de bibliotheken van lagere- en middelbare scholen. Eerder deed hetzelfde schooldistrict de Bijbel(!) al in de ban.

Domreligieus rechts in de VS voert al tijden een campagne tegen alles waar men in die kringen moeite mee heeft. Veel mensen denken dat die campagne beperkt blijft tot Florida waar Ron DeSantis de scepter zwaait, maar dat is onjuist.

Reactionair rechts is traditioneel als de dood voor seks (behalve wanneer de kat in het donker geknepen kan worden), waarschijnlijk omdat je plezier kunt beleven aan seks, iets wat in die kringen absoluut taboe is.

Probleem is dat de Bijbel – met name het Oude Testament – vol staat met behoorlijk expliciete seksuele verwijzingen, o.a. naar incest en masturbatie. Tere kinderzieltjes raken daardoor natuurlijk onherstelbaar beschadigd, vandaar het besluit de Bijbel in de ban te gooien.

Het schooldistrict gaat nu onderzoeken of het Boek van Mormon net als de Bijbel “pornografische of onfatsoenlijke” passages kent. Blijkbaar is ook deze actie gebaseerd op een actie van één of meerdere ouders die zich beklaagd hebben over al het geweld dat voorkomt in het Boek van Mormon. Het wachten is nu op een klacht tegen de sprookjes van Grimm, om te beginnen Hans en Grietje.

