Schietpartij bij ICE-faciliteit in Dallas

Bij een schietpartij bij een faciliteit van de immigratie- en douanedienst ICE in Dallas is een gedetineerde om het leven gekomen. Twee andere gedetineerden raakten gewond. De schutter pleegde meteen na de aanslag zelfmoord.

De dader is inmiddels geïdentificeerd als de 29-jarige Joshua Jahn. Over zijn motief is weinig bekend. FBI-directeur Kash Patel deelde kort na de aanslag beelden van een patroon waarin “anti-ice” was gegraveerd, maar het is niet duidelijk waarom Jahn dan het vuur opende op gedetineerden in plaats van ICE-agenten.

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities. While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025



Jahn heeft in 2020 een keer gestemd bij Democratische voorverkiezingen, maar hij lijkt voor de rest niet politiek actief te zijn geweest. Dat weerhield rechts Amerika er natuurlijk niet van Jahn onmiddellijk te kwalificeren als “een gewelddadige linksextremist”. Vice-president J. D. Vance zei dat uit nog niet openbaar gemaakte informatie bleek dat “deze persoon politiek gemotiveerd was”, zonder verder bewijzen te leveren voor die boude stelling. Vance riep op “een einde te maken aan de retorische aanvallen op wetshandhavers”.

LAW AND ORDER NOW: “It is time to STOP the rhetorical assault on law enforcement.” – @VP JD Vance pic.twitter.com/FpoVhZ9Bg2 — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025



ICE ligt zwaar onder vuur vanwege de vaak nietsontziende wijze waarop de dienst optreedt tegen (vermeende) illegale migranten. Het Witte Huis wil dat er dagelijks tenminste 3000 illegale immigranten worden opgepakt. Dat heeft er – heel voorspelbaar – toe geleid dat de dienst iedereen waarvan men vermoedt dat zij/hij wel eens illegaal in de VS zou kunnen verblijven van de straat plukt. Je moet toch wát om je quota te halen.

Uiteraard heeft dat optreden geleid tot felle protesten. Op straat is het momenteel vrij rustig, maar op sociale media wordt hard uitgehaald naar ICE-medewerkers, die regelmatig worden vergeleken met de Gestapo. Kristi Noem, Trump’s minister van Binnenlandse Veiligheid, verklaarde kort na de aanslag dat “onze ICE-wetshandhavers te maken hebben met ongekend geweld tegen hen”, al was ze wel zo eerlijk eraan toe te voegen dat het motief van de dader nog niet was vastgesteld.

Ongetwijfeld zal deze aanslag worden gebruikt om links – dat sinds de moord op Charlie Kirk toch al in het verdomhoekje zit – nog verder te criminaliseren. Of Jahn daadwerkelijk links was doet er inmiddels al helemaal niet meer toe.

Uitgelichte afbeelding: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2741302