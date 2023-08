Saudische grenswachten beschieten Ethiopische vluchtelingen met mortieren

Saudische grensbewakers hebben tussen maart 2022 en juni 2023 zeker enkele honderden Ethiopische immigranten gedood die probeerden via de grens met Jemen Saudi-Arabië binnen te komen. Ze schoten op migranten met mortieren waarbij veel doden vielen, anderen, onder wie vrouwen en kinderen werden van korte afstand doodgeschoten. In sommige gevallen vroegen zij immigranten op welk lichaamsdeel ze zouden schieten en deden dat vervolgens van dichtbij. Ook immigranten die waren omgekeerd naar Jemen werden met mortieren onder vuur genomen.

Dat staat in een rapport van 73 pagina’s van Human Rights Watch, ”They Fired on Us Like Rain”, Saudi Arabian Mass Killings on Ethiopian Immigrants at the Yemen-Saudi Border”. Human Rights Watch interviewde daarvoor 38 mensen die tussen maart 2022 en juni 2023 probeerden via Jemen naar Saudi-Arabië te komen, en vier vrienden of familieleden. Verder bekeek HRW 350 foto’s en video’s en enkele honderden vierkante kilometers aan satellietbeelden. ”Saudi-Arabië doodde ongezien door de rest van de wereld honderden vluchtelingen en asielzoekers aan deze afgelegen grens,” aldus Nadia Hardman, researcher Immigranten- en Vluchtelingenrechten bij HRW. ”En we zouden onze aandacht voor deze gruwelijke misdaden niet moeten laten afleiden doordat ze ook miljarden besteden aan het aankopen van professionele golf- of voetbalclubs en aan grote evenementen om het Saudische imago op te vijzelen.”

De immigranten zeiden door smokkelaars naar het noordelijke goevernoraat Sa’ada te zijn gebracht dat onder bestuur staat van de Houthi’s. Mensen die vandaar probeerden de grens over te steken vertelden horror-verhalen over lichamen die verspreid in het berglandschap lagen, sommigen verminkt, anderen al dood, sommigen in tweeën. Overlevenden worden vaak maanden vastgehouden in detentiecentra en geslagen. Mensen die alleen of in kleine groepen reisden werden met geweren beschoten of door een pantserwagen met daarop een mitrailleur gemonteerd. HRW constateerde op grond van satellietbeelden dat het aantal begraafplaatsen nabij het Jemenitische Thabet-kamp is toegenomen. Er wonen en werken ongeveer 750.000 Ethiopiërs in Saudi-Arabië van wie een groot aantal het geweld in hun eigen land is ontvlucht.