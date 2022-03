Saudi-Arabië executeert op één dag 81 mensen

Saudi-Arabië heeft zaterdag niet minder dan 81 mensen op één dag geëxecuteerd. Zelfs voor Saudi Arabië is dat een record. Het is meer dan het hele aantal van verleden jaar (dat waren er 67) Het was zelfs meer op één dag dan het record van 1980, toen in januari 63 mensen terecht werden gesteld die hadden deelgenomen aan de bezetting van de grote moskee in Mekka van 1979, een gebeurtenis die het koninkrijk op zijn grondvesten deed schudden.

Waarom Saudi Arabië zoveel mensen op één dag liet executeren is niet bekend gemaakt. Het geeft echter ruimte aan speculaties dat de Saudi’s onder kroonprins Mohammed ben Salman weliswaar aan het moderniseren en liberaliseren zijn, maar dat de prins, die naar alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk was voor de opdracht om de journalist Jamal al-Kashogjy te vermoorden en in stukken te hakken, wil tonen dat hij niet met zich laat spotten.

De terechtgestelde groep omvatte naast Saudi’s zeven Jemeni’s en een Syriër. Ze waren beschuldigd van ”gruwelijke misdaden waaronder terrorisme”, volgens het staatspersbureau SPA, zoals het beramen van aanvallen op economische doelen, het doden of aanvallen van leden van de veiligheidstroepen, kidnappen, martelen en het smokkelen van wapens. Sommigen behoorden tot de Islamitische Staat (IS), anderen tot al-Qaeda en weer anderen tot de Houthi’s in Jemen. Volgens de SPA hadden ze advocaten toegewezen gekregen en allemaal processen van drie fasen doorlopen.

Mensenrechtengroepen hebben over het algemeen scherpe kritiek op de procesgang in Saudi-Arabië. Veel mensen worden veroordeeld tijdens processen die op geen enkele manier fair genoemd kunnen worden. Een voorbeeld is de laatste massa-executie uit 2019 (37 mensen) die terechtgesteld werden, wegens verzet tegen de onderdrukking van het oostelijke, overwegend Shi’itische district Qatif. Of de executie in 2016 van 47 mensen onder wie de Shi’ítishe geestelijke, Sheikh Nimr al-Nimr, die had niet meer gedaan dan de onderdrukking in Qatif in redevoeringen bekritiseren.

Executies worden in Saudi-Arabië uitgevoerd via onthoofdingen, maar ook door vuurpelotons. Saudi-Arabië behoort tot de vijf landen met het hoogste aantal executies ter wereld. De andere vier zijn China, Iran, Egypte en Iraq. In 2019 executeerden de Saudi’s een recordaantal van 184 mensen, 178 mannen en zes vrouwen.

