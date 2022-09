Sarah Palin: De Elite heeft voorkomen dat ik de verkiezingen won

Meer uit de open inrichting die tegenwoordig (ten onrechte) voor ‘conservatief’ doorgaat.

De waanzin begon natuurlijk in 2007 in de VS, toen John McCain het Tea Party warhoofd Sarah Palin als running mate koos. Het leverde een aantal hoogst amusante SNL-sketches op….

…..maar gelukkig kozen de Amerikanen voor Obama en Biden.

Onlangs probeerde Sarah het nog eens. In maart overleed Afgevaardigde Don Young onverwacht. Palin besloot zich kandidaat te stellen voor het Huis van Afgevaardigden, maar legde het af tegen haar Democratische tegenkandidate Mary Peltola.

In MAGA-land is een verkiezingsnederlaag nooit het gevolg van je eigen falen. Een nederlaag is per definitie te wijten aan De Elite die weigert naar Het Volk te luisteren en de verkiezingen heeft gemanipuleerd. Zo ook hier. Voor Palin aanleiding eens flink los te gaan op Het Establishment, het Onrecht dat haar aangedaan is en de schade voor de VS. Lachen, maar bedenk je dat miljoenen Amerikanen deze kwaadaardige wartaal volstrekt serieus nemen:

Sarah Palin says “the entire country should be angry” about her election loss because it will be “harming the US” that great people like her are deprived of serving in Congress. pic.twitter.com/vFIxkpviY1 — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) September 7, 2022

