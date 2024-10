Sandy Denny: The North Star Grassman and the ravens

BlueSky: De uitdaging is om 20 albumhoezen te kiezen die je sterk hebben beïnvloed. Een platenhoes per dag, gedurende 20 dagen. Geen uitleg, geen beoordelingen. Alleen covers.

Moeilijk om geen uitleg te geven bij hoes 2 uit mijn reeks. Maar ik doe het niet. Nou ja, in dit geval ging het in de eerste plaats om de hoes, ja.

Missed the morning too, didn’t rise before noon.

She’s a lazy lady today.

Always yawning, you with your eyes on the moon.

You’re a crazy lady I’d say, da da da.

Now should I say more, for I know so well

And you’re no hazy maiden in grey.

How can I be sure, it’s not easy to tell.

But you’re a crazy lady, I’d say.

Crazy lady.



Crazy lady blues, 1971